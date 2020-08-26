Украинские военнослужащие провели масштабные учения в Херсонской области, рядом с границей оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил ВСУ.

Как сообщается, основная цель учений — проверить готовность сил и средств противовоздушной обороны своевременно реагировать на воздушном нападении.

«Задачей для экипажей и расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» было своевременное отправление по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, постановка его на автоматическое сопровождение и «уничтожение», — пояснил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Видео учений

Как мы рассказывали ранее, украинские военнослужащие обнаружили два тайника с боеприпасами террористов на оккупированном Донбассе.

А также, в День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач 132 образцы вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.