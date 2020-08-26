Появились итоги закрытого заседания комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и главы Офиса президента Украины Андрея Ермак.

Так, было принято решение создать рабочую группу. Рабочая группа займется изучением соответствия постановления ВРУ о проведении местных выборов на всей территории Украины, за исключением ОРДЛО, Минским договоренностям.

Подробности сообщил участник закрытого заседания, представитель Донецкой области на переговорах ТКГ Денис Казанский, передает Obozrevatel.

«Единственный результат этого заседания состоит в том, что было решено создать рабочую группу, которая изучит предложение Леонида Макаровича по изменению постановления Верховной Рады, по которому Россия выдвинула ультиматум. Фактически обсуждение обращения продолжится. Это единственный итог заседания», – рассказал Казанский.

Также он прокомментировал предположение отдельных СМИ о том, что при формулировке вопроса к парламенту была допущена манипуляция, которая создает лазейку для выполнения требования России о проведении выборов в ОРДЛО.

«Обращение Кравчука было опубликовано. Оно в публичном доступе. Кравчук сказал, что есть определенное требование о несоответствии постановления ВРУ Минским соглашениям. По этому поводу он обращается к депутатам с предложением это обсудить. Обращение было сформулировано корректно. Далее будет сформирована рабочая группа, которая продолжит заниматься этим вопросом», – пояснил Казанский.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-премьер-министр Алексей Гончарук предполагает, что в Украине возможны досрочные выборы президента.

В то же время, Верховная Рада не будет поодерживать ультиматум России касательно проведения выборов на Донбассе.