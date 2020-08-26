Президент Украины Владимир Зеленский заявил, новая встреча лидеров Украины, России, Гермнаии и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году. Напомним, накануне стало известно, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» отменилась.

В интервью телеканалу Euronews, глава государства заявил, что принятые в Париже договоренности выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы. К примеру, введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, достигнуты договоренности об участках разведения и двадцати участках разминирования.

Сам Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году:

«Если сравнивать нашу команду и прошлую — так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос — никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах — все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит».

При этом Зеленский признает, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который бы поддержали все четыре стороны Нормандского переговорного формата.

«Если он (переговорный формат, — ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», — сказал президент.

Зеленский также подтвердил, что ведет прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, когда это нужно. Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины:

«Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность — говорить, и эти разговоры продвигают нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить — не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не станем звонить, когда это нужно, — мирного результата не будет».

Напомним, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил.