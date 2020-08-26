За минувшие 6 лет не было создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма.

Такое заявление в интервью телеканалу Euronews сделал президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба президента Украины.

«В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить», – заявил Зеленский.

По его мнению, ситуация с Крымом сложнее, чем с Донбассом.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа — помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да», — сказал Зеленский.

По его словам, деоккупация Крыма длня него также в приоритете, как и Донбасс:

«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке — там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это — на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории — наши и должны вернуться».

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна быть страной, которую захотят пригласить в состав Европейского Союза, но важное решение останется за ней.