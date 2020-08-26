Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна быть страной, которую захотят пригласить в состав Европейского Союза, но важное решение останется за ней.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Euronews.

«Считаю, что для украинцев очень важна понятна позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим европейским лидерам: «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы они сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС», – сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что после получения конкретного перечня шагов станет ясно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

«Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина», – добавил президент.

При этом он отметил, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в составе ЕС, но сам Европейский Союз в целом хочет, чтобы наша страна была партнером и имела членство.

«Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против РФ. Я им за это благодарен», – подытожил Зеленский.

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году.