В результате вооруженного нападения на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы пострадали три человека.

Об этом сообщает директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

По данным медика, у одного мужчины травма головы, еще один был ранен в область плеча.

«Все пострадавшие были доставлены в больницу. У первого черепно-мозговая травма, второй с ушибами и третий получил ранение плеча и предплечья. Говорят, что по ним стреляли из травматического оружия», – сказал Забашта.

На сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого также сообщается о трех раненых.

Все раненые мужчины доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи, им понадобилась операция. Других подробностей в настоящее время нет.

Напомним, нападение случилось на автодороге в Харьковской области 27 августа. В то же время, правоохранительные органы сообщают о двух раненых.

Напомним, трагический инцидент произошел на трассе Киев – Харьков, где неизвестные расстреляли автобус членов организации.

Илья Кива уже выступил с обращением и обвинил в нападении членов Нацкорпуса.