Украинскую власть призывают не закрывать границы для иностранцев и пересмотреть режим въезда.

С таким предложеним выступили в в Госагентстве развития туризма Украины, написала его глава Марьяна Олеськив.

Напомним, вчера, было принято решение закрыть границу Украины для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября, из-за роста количества больных коронавирусом.

«Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли», — уверена Олеськив.

По ее мнению, туристическая отрасль только начала восстанавливаться, а полный запрет нанесет ей очередной ущерб.

Кроме того, запрет также нивелирует положительные изменения и работу по либерализации и снятия ограничений для посещения Украины.

«В Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является крайне неприемлемым для всего туристического рынка», — добавила она.

Олеськив подчеркнула, что Гостуризм считает целесообразным отменить такие меры, или по крайней мере максимально их смягчить, поскольку, по данным ведомства, не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин временно прекращает работу пропускных пунктов с Крымом до конца августа из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

А также, власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.