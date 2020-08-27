Власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.

Теперь, для поездки в Египет понадобится ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Новые правила были опубликованы на официальной странице посольства Украины в Египте в Facebook.

Для того чтобы с 1 сентября 2020 года попасть на территорию Египта, туристам нужно будет в аэропорту предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который сделан за 48 часов до пересечения границы.

Сертификат будут требовать при въезде в страну у всех граждан старше 6 лет, включая граждан Египта.

В документе должно быть указано следующее:

точная дата и время сдачи теста;

подтверждение, что тест был сдан в официальной лаборатории, зарегистрированной в государстве

происхождения документа;

печать лаборатории;

информацию о проведенном виде теста на COVID-19;

подтверждение проведенного тестирования типа RT-PCR.

Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены до пересечения государственной границы Египта.

В то же время, на Кипр по-прежнему запрещен въезд для украинцев с туристическими целями.

Въезд в страну разрешен тем, кто проживает на острове на постоянной основе, членам их семей, иностранцам, которые легально проживают на Кипре и обладателям специального разрешения на въезд.

Тем украинцам, которые едут на остров не с целью туризма, необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, который сделан за 72 часа до пересечения границы.

После въезда – обязательная 14-дневная изоляция. За 48 часов до завершения карантина все прибывшие должны пройти еще один ПЦР-тест за собственный счет.

Ранее, министерство здравоохранения Украины обновило список стран «зеленой» и «красной» зон в связи с пандемией COVID-19.

А также, в Украине изменили разделение на карантинные зоны. В «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.