Власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.
Теперь, для поездки в Египет понадобится ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом.
Новые правила были опубликованы на официальной странице посольства Украины в Египте в Facebook.
Для того чтобы с 1 сентября 2020 года попасть на территорию Египта, туристам нужно будет в аэропорту предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который сделан за 48 часов до пересечения границы.
Сертификат будут требовать при въезде в страну у всех граждан старше 6 лет, включая граждан Египта.
В документе должно быть указано следующее:
- точная дата и время сдачи теста;
- подтверждение, что тест был сдан в официальной лаборатории, зарегистрированной в государстве
- происхождения документа;
- печать лаборатории;
- информацию о проведенном виде теста на COVID-19;
- подтверждение проведенного тестирования типа RT-PCR.
Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены до пересечения государственной границы Египта.
В то же время, на Кипр по-прежнему запрещен въезд для украинцев с туристическими целями.
Въезд в страну разрешен тем, кто проживает на острове на постоянной основе, членам их семей, иностранцам, которые легально проживают на Кипре и обладателям специального разрешения на въезд.
Тем украинцам, которые едут на остров не с целью туризма, необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, который сделан за 72 часа до пересечения границы.
После въезда – обязательная 14-дневная изоляция. За 48 часов до завершения карантина все прибывшие должны пройти еще один ПЦР-тест за собственный счет.
Ранее, министерство здравоохранения Украины обновило список стран «зеленой» и «красной» зон в связи с пандемией COVID-19.
А также, в Украине изменили разделение на карантинные зоны. В «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.