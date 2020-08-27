Карантин в Украине продлили до 31 октября из-за резкого роста числа заболевших, а также для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В ходе сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что новые ограничения и запреты устанавливаются для каждой области и конкретных городов, в зависимости от ситуации с COVID-19.

Он также обратил внимание на то, что в Украине запрещена, начиная с «зеленой» зоны и далее:

работа дискотек и ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (не кафе и рестораны);

проведение концертов (кроме тех, которые организуют учреждения культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом работы).

Степанов говорит, что ограничения связаны исключительно с существенным ухудшением эпидемической ситуации:

«Стараемся найти максимальный баланс. Мы обратили внимание на ночные клуб, потому что это большое скопление людей. А согласно всем исследованиям наших эпидемиологов, наибольший риск инфицирования коронавирусом именно в такой среде».

Степанов также сообщил, что органам местного самоуправления предоставили доступ к данным «Действуй дома» – для контроля лиц, которые находятся на самоизоляции или обсервации из-за COVID-19, а также нарушителей карантина.

Напомним, в Украине 26 августа от COVID-19 умерло рекордное число человек.

Как сообщалось ранее, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом с 1 сентября усиливают ограничения в «зеленой». Кроме того, с 29 августа до 28 сентября Украина закроет границу на въезд.

Кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что с начала карантина в марте не было никаких системных изменений ни в здравоохранении, ни в образовании, по этой причине придется вводит тотальный карантин из-за новой волны коронавируса.