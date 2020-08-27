35-летняя американская певица Кэти Перри впервые стала мамой, родив дочь от 43-летнего актера Орландо Блума.

Zavtra сообщает, что девочку назвали Дейзи Дав.

«Мы находимся в любви и чудесной атмосфере. Дочь появилась на свет легко и без осложнений», — пишет пара в Instagram UNICEF, послами которой они являются.

Кэти Перри и Орландо Блум призвали фанатов жертвовать деньги на то, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми и счастливыми, как их Дэйзи.

Напомним, для Орландо это не первый ребенок, у него уже есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр.

Напомним, украинская певица Alyosha недавно родила третьего ребенка.