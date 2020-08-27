Киев еще на две недели останется в «желтой» зоне в рамках адаптивного карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Напомним, сегодня, в Украине обновили список зон карантина по эпидемической ситуации в регионах. Новое разделение будет действовать две недели.

Согласно правилам карантинного зонированию регионам, которые попали в «желтую зону» запрещается:

находиться в общественных помещениях без маски,

массовые мероприятия из расчета более одного человека на пять кв. метров,

заполняемость в кинотеатрах более 50% мест,

перевозка пассажиров разрешается только в пределах сидячих мест.

Также запрещается посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине обновили зоны адаптивного карантина, которые начнут действовать с 31 августа.

Тем временем, карантин в Украине продлили до 31 октября из-за резкого роста числа заболевших, а также для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.