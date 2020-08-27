Киевский банк «Аркада», который ранее был признан банкротом, выставили на продажу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов. Открытый конкурс уже стартовал, и проводится среди банков и квалифицированных лиц.

В связи с признанием банка неплатежеспособным Фонд объявляет о старте открытого конкурса для выведения «Аркады» с рынка.

Участникам открытого конкурса предлагается:

ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии «Аркады» и последующей ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Аркады» и последующей ликвидацией;

продажа банка «Аркада» инвестору.

Отметим, согласно подсчетам ФГВТ, вкладчикам банка вернут чуть более 285 млн гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 85,88 миллиарда гривен всего за месяц.

А также, киевский банк Аркада признан банкротом в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до 30% от минимально установленного уровня.