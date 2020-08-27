27 августа станет известно, кто из абитуриентов прошел на бюджет в высшее учебное заведение. В электронных кабинетах абитуринтов напротив того заявления, по которому они прошли на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».

Как сообщает пресс-служба МОН, после этого абитуриенты должны за несколько дней — до 18 часов 31 августа — подать оригиналы документов в вузы.

Какие документы нужно подать:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фото размером 3Х4;

заявление на вступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретном учреждении.

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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в этом году абитуриенты могут подать документы в вуз по электронной почте, подписав соответствующие сканкопии электронной подписью или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).

Абитуриентам, которые подавали электронное заявление и получили рекомендации к зачислению, необходимо сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление.

Як підписати документ елекронним підписом? Вам потрібно накласти електронний підпис на документ? Зробити це можна впродовж 3 хвилин без авторизації на порталі: sign.diia.gov.ua/1️⃣ Завантажити файл підпису та ввести пароль2️⃣ Завантажити файл для підписання3️⃣ Підтвердити підписання4️⃣ Завантажити файл з підписомПідписаний документ завантажується з розширенням p7s. Перевірити підпис та ознайомитись з оригінальним файлом на який було накладено підпис можна за посиланням sign.diia.gov.ua/verify. 🤝 Якщо необхідно підписати документ двома особами, зробити це можна послідовно — надішліть контрагенту підписаний файл і він накладе на нього другий підпис. 🔒 Конфіденційність гарантована: документ з електронним підписом залишається в браузері користувача й не передається на портал Дія. Gepostet von Міністерство цифрової трансформації України am Mittwoch, 5. August 2020

Отправка документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений в адрес Приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности.

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Отправка документов с использованием квалифицированного электронной подписи осуществляется на электронный адрес приемной комиссии учреждения, указанный в Реестре субъектов образовательной деятельности.

В случаях дистанционной подачи оригиналов предоставление оригиналов необходимых документов и заключение договора об обучении между учреждением и поступающим (при участии родителей или законных представителей — для несовершеннолетних абитуриентов) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Тот, кто откажется от рекомендации или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит бюджетное место 2020 года.

Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.

У тех абитуриентов, которые не получат рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений будет «Допущен к конкурсу» — эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)». Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений — тогда поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какое предложение выбрать.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет вуз, но в целом зачисления могут продолжаться до 30 сентября.