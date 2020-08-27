Глава Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили решил вернуться в Грузию.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, причиной для возвращения в Грузию стали грядущие парламентские выборы.

«В Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор: то, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти», – сообщает источник.

В настоящее время, Саакашвили якобы «может переломить ситуацию» в Грузии, поскольку там важнее парламентские выборы, а он является лидером большой оппозиционной партии.

«Его ждут на этих выборах. Он несколько раз говорил, что вернется, но не возвращался. А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее», – считает источник.

Также собеседник отметил, якобы социологические опросы в Грузии дают Саакашвили «большие шансы на победу в парламентских выборах», в случае, если он вернется.

Как мы уже рассказывали ранее, Сергей Притула, который намерен бороться за кресло мэра Киева, объяснил свое решение завершить актерскую карьеру и уход из «Варьяты-шоу».

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин будет находиться у власти в стране до самой смерти, но не на посту президента.