Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 27 июля по 27 августа.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По информации наблюдателей, боевики «Л/ДНР» осуществили 100 взрывов и 602 автоматные очереди и выстрела на линии соприкосновения:

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности, 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)».

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил, что общался с представителя «ЛНР» и «ДНР».

27 августа ФСБ России сообщила о задержании офицера Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в передаче секретных данных военной разведке Украины.