Стало известно о вооруженном нападении на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Трагический инцидент произошел на трассе Киев – Харьков, где неизвестные расстреляли автобус членов организации, пишет нардеп на своей странице Facebook.

Илья Кива уже выступил с обращением и обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

«Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты – За Жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», – написал нардеп.

В настоязее время информация об убитых не подтвердилась. Двоих людей похитили.

На месте нападения работает полиция и медики.

Как мы рассказывали ранее, в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошла перестрелка с участием ветеранов полка «Азов» и членов организации «Патриоты – за жизнь».