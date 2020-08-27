1 сентября все киевские школы готовы начаться учебный год и проведут первые звонки.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре», — сказал замглавы КГГА.

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Напомним, как ранее сообщали в Министерстве здравоохранения, ученикам 1-4 классов можно будет передвигаться по учебному заведению без масок/респираторов. При этом в регионах из «оранжевой зоной» учителя должны будут пользоваться защитными щитками и обязаны соблюдать дистанцию. В «зеленой» и «желтой» зоне достаточно придерживаться социальной дистанции. Если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус, весь класс отправят на самоизоляцию. Антисептики должны быть установлены на входе во всех учебных заведениях.

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