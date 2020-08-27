Президент России Владимир Путин признался, что его дочь сделала прививку от COVID-19, не посоветовавшись с ним.

Об этом глава РФ рассказал в интервью телеканалу «Россия». По его словам, его дочь была добровольцем.

Также он заявил, что российская вакцина безвредна, не только по словам ученых, но и на примере дочери.

«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава Богу. И дочка моя чувствует себя хорошо», – рассказал Путин.

При этом он фактически подтвердил, что прививку, в частности, сделала его дочь-биолог Мария Воронцова, а не спортсменка и общественный деятель Екатерина Тихонова.

Она якобы самостоятельно приняла такое решение, так как в силу своей работы общается с большим количеством людей и «хочет чувствовать себя защищенной».

«У нее температура была 38,4 в первый день, во второй – 37 с небольшим и все. И после второй прививки, через 21 день, тоже был небольшой подъем температуры. Но все нормально», – пояснил лидер Кремля.

Как мы рассказывали ранее, Лукашенко и Путин договорились испытать российскую вакцину от коронавируса на беларусах.

Тем временем, в Центре им. Гамалеи, где будут производить разработанную в России вакцину от коронавируса, не знают, когда и как ею успела вакцинироваться дочь Владимира Путина.