Задержана группа мужчин, которые являются предполагаемыми участниками нападения на автобус с членами организации «Патриоты – за жизнь» Ильи Кивы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, что их задержали в Красноградском районе Харьковской области.

«Машины на которых были нападавшие – установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», – написал заместитель главы МВД.

А министр иностранных дел Арсен Аваков комментируя чрезвычайное происшествие отметил, что «политики, которые посеяли насилие, – получат по лбу от государства».

Как мы рассказывали ранее, на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков совершили вооруженное нападение.

В результате стрельбы по микроавтобусу — ранены трое мужчин.

Нардеп Илья Кива записал видеообращение и обвинил в нападении членов Нацкорпуса.