Разведка Украины не исключает возможности возникновения угрозы для нашей страны со стороны Беларуси, в случае усиления протестов в республике.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Черняк, передает Obozrevаtel.

По его словам, сейчас особого наращивания военного присутствия РФ на территории Беларуси нет, однако ее отдельные подразделения находятся в стране.

«Вооруженные силы РФ осуществляют подготовку к проведению стратегических учений «Кавказ 2020″. Поэтому отдельные подразделения и военнослужащие России находятся на территории Беларуси в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», – рассказал Черняк.

По состоянию на 27 августа разведка оценивает вероятность провокаций на белорусском участке границы Украины как низкую. В настоящее время, прямой опасности для Украины с этого направления — нет.

«При активном вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и попытке использования Кремлем кризиса в Минске для реализации планов по поглощению Белорусского государства РФ может значительно усилить свое военное присутствие и использовать белорусскую территорию и ресурсы для расширения масштабной вооруженной агрессии против нашего государства», – отметил Черняк.

Как мы уже рассказывали ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 27 июля по 27 августа.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году.