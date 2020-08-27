Михеил Саакашвили заявил, что уже включился в парламентскую предвыборную кампанию в Грузии.

Но, несмотря на свои заявления о возвращении в Грузию, он продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Об этом Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ, как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов», — рассказал политик.

По его словам, на встрече удалось договориться о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане, а также о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов.

«В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!» — похвалился Саакашвили.

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