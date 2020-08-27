Службам безопасности Украины остановила финансовую пирамиду B2B Jewelry. Согласно предварительным данным, организаторы масштабной аферы присвоили примерно 250 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

В СБУ не указали название компании, однако на опубликованных фото спецоперации можно увидеть ювелирный салон B2B Jewelry, а также сертификаты, которые выпускала пирамида.

К организации финансовых махинаций причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, организаторы финансовой пирамиды на присвоенные средства купили:

один из островов на Днепре со зданиями на нем;

18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;

драгоценности;

драгоценности; другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», – сообщили в СБУ.

В настоящее время решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество с финансовыми ресурсами», «Совершение преступления группой лиц», «Отмывание доходов, полученных преступным путем».

Как мы уже рассказывали ранее, полиция вручила подозрение группе лиц, которые обещали руководящие должности во власти за вознаграждение. Таким образом, мошенники выманили $ 250 тыс.

А министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.