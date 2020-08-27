Украина готова пропускать на свою территорию белорусов, несмотря на закрытие границы для иностранцев с 29 августа.

Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина всегда готова предоставить помощь и защиту белорусам, которые в ней нуждаются.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», — говорится в сообщении.

Несмотря на временные ограничения на въезд в Украину иностранцев, граждане Беларуси могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Также премьер опубликовал разъяснения касательно запрета на въезд иностранцев в Украину.

Ранее, пограничная служба Украины усиленно охраняет границу с Беларусью, где происходят массовые протесты против Александра Лукашенко.

Тем временем, Украина закрывает границы для въезда иностранцев на период с 29 августа до 28 сентября включительно. Это вызвано ростом количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.