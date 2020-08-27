Подавляющее большинство жителей Украины считает, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их их «настоящей» стоимости. С этим утверждением согласны 83% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

А всего 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% опрошенных украинцев считает, что тарифы ниже их реальной стоимости.

Также, согласно результатам опроса, 89,7% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже с целью недопущения срыва отопительного сезона.

29,3% респондентов ожидают на успешное прохождение отопительного сезона несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. А 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей через накопленную задолженность.

Как мы рассказывали ранее, некоторых украинцев могут лишить субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Это в свою очередь может привести к снижению размера субсидий до 40%.

А тем временем, Сергей Притула, который стал кандидатом в мэры Киева от политической партии «Голос», предлагает повысить коммунальные тарифы.