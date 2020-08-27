С Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета сняли электронное средство контроля.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.

По его словам, Кузьменко освободили от браслета 26 августа. Как известно, накануне Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

«Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля», – написал адвокат.

Напомним, «ТТВ-Студия», которая ранее уже выпускала фильмы, посвященные одесским событиям 2 мая, выпустила новый фильм. Новая лента посвящена расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. В фильме присутствуют комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности.

Напомним, 18 августа стало известно о том, что подозреваемым в убийстве Шеремета: ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко и волонтеру, медику Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

13 июля Киевский апелляционный суд разрешил снять с Яны Дугарь, которую также подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет.