Ученые обнаружили, что имунная система способна вырабатывать антитела, которые могут обеспечить полную защиту от заражения коронавирусом, в том числе повторного.

Об этом говорится в публикации издания EurekAlert!.

Такие антитела учене выявили у трех человек, которые находились на борту рыболовного судна, вышедшего из Сиэтла в мае 2020 года.

COVID-19 был обнаружен у 104 из 122 членов экипажа судна. Однако люди, которые имели эти нейтрализующие антитела, оставались здоровыми во время и после плавания.

«Это доказывает возможность создания достаточно эффективной вакцины против коронавируса, которая позволит остановить эпидемию», — уверены исследователи.

В то же время значительная доля инфицырованных означает, что любая форма перекрестного иммунитета, возникающего у человека, который ранее болел различными ОРВИ, не может обеспечить уверенную защиту от COVID-19.

Как мы рассказывали ранее, в Украине от COVID-19, а также осложнений вызванных коронавирусной инфекцией, могут умереть 7 тысяч человек.

А также сообщается, что с начала карантина в марте не было никаких системных изменений ни в здравоохранении, ни в образовании, по этой причине придется вводить тотальный карантин из-за новой волны коронавируса.