Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают 28 августа. В этот день вспоминают земную кончину Божией Матери.

Zavtra напоминает, что слово «успение» переводится как смерть или сон перед восшествием на Небеса. Для верующих смерть – это первый шаг ко встрече с Господом. Потому в Успение Пресвятой Богородицы люди не оплакивают смерть Марии, а прославляют ее.

Согласно церковному преданию, после распятия и Воскресения Иисуса, Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме, где часто приходила ко Гробу Господню для молитвы. Однажды к Марии явился архангел Гавриил, он сообщил ей весть о том, что через три дня она оставит земную жизнь и отправится на небеса к Сыну.

Богородица сообщила новость близким и завещала имущество прислужницам. Она также велела похоронить себя рядом с родителями в Садах Гефсимании. Новость о скором успении Богородицы разошлась по всему Иерусалиму и окрестностям, верующие приходили попрощаться с ней.

Вскоре в Иерусалиме чудесным образом собрались все апостолы. А в час Успения явился сам Господь. Тогда она поднялась и без всяких телесных страданий предала душу в руки своего Сына и Господа Бога.

Успение Пресвятой Богородицы — что можно делать и традиции

Верующие посещают Всенощное Бдение в церквях. Если по каким-то причинам не получается попасть на Всенощную, нужно в храме помолиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Также возносят общую молитву в кругу семьи дома. Божья Матерь слышит каждого, кто обращается к ней искренне и чистой душой. У нее можно просить здравия и лучшей судьбы для детей и других близких, крепости веры, помощи в прохождении земных соблазнов и искушения.

Успение Пресвятой Богородицы у наших предков совпадало с концом сезона летних работ в поле, поэтому вечером в честь праздника в селах устраивали большой «успенский» пир.

По давней традиции, на Успение варят медовуху, собирают грибы, ягоды, орехи, начинают делать заготовки на зиму.

На Успение принято дарить свет и любовь окружающим, давать милостыню и помогать всем, кто нуждается в помощи.

С окончанием Успенского поста начиналась пора сватовства и свадеб. Считалось, что, если с Успения не найдешь себе пару – до следующего года в девках можно остаться. Сватовство на Успение – к вечной любви, которая продлится и на Небесах.

Приметы на 28 августа

Хорошая погода – к прохладному бабьему лету.

Радуга 28 августа – к теплой осени.

Много паутины – зима будет малоснежной и морозной.

Успение Пресвятой Богородицы — что нельзя делать

Работать, ругаться, ссориться, злиться, говорить плохо о ком-либо, стричься молодым девушкам на выданье, нельзя носить неудобную обувь (год будут неудачи), ходить босиком (приведет к затяжным болезням).

Напомним, 27 августа заканчивается Успенский пост.