27 августа ФСБ России сообщила о задержании офицера Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в передаче секретных данных военной разведке Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что сотрудники ФСБ задержали старшего лейтенанта по пути из продуктового магазина. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («государственная измена»). Военнослужащий арестован.

Отметим, на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракеты с ядерными боеголовками.

Накануне в ФСБ заявили, что предотвратили похищение из России в Украину «одного из лидеров ополчения Донбасса» — якобы его (похищение) готовили 7 человек, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Генеральный секретарь ООН по Крыму сообщал, что российские силовики «выбивают» показания из задержанных в аннексированном Крыму при помощи пыток. Людей избивают, наносят удары током, применяют приемы удушения.