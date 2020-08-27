Погода в Украине 28 августа будет преимущественно не жаркой и сухой.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Telegram.

Завтра на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается только 20-25 градусов, на крайнем севере холоднее 18-22 градуса. На востоке и юге теплее 24-29 градусов.

Дожди завтра затронут только север и северо-восток. В основном на территории Украины благодаря антициклону будет без дождей.

В Киеве завтра существенные осадки не ожидаются, только в отдельных районах локальный и небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой, около 22 градусов.

«Последний августовский и, соответственно, летний уикенд принесет в Украину солнце и жару», — говорит синоптик.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщали, что погода в Украине в сентябре будет более теплой, чем обычно.

А по информации Gismeteo, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.