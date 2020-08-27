Всемирная организация здравоохранения сделала тревожное заявление о будущем росте заболеваний коронавирусом.

Об этом пишет The Guardian.

Как утверждают представители ВОЗ, летом в европейских странах отмечается рост заболеваемости Covid-19 среди молодых возрастных групп.

И, региональный директор ВОЗ Ханс Клюге уверен, с приближением зимы они, вероятно, войдут в более тесный контакт с пожилыми людьми, что может привести к увеличению числа госпитализаций и смертей.

По его мнению, пандемия — «торнадо с длинным хвостом». Также, он предупредил молодых людей, что «никто не является непобедимым».

Он также призвал страны создать эффективные системы контроля и отслеживания.

По его мнению, «бдительность — ключевое слово», и теперь мы знаем достаточно, чтобы справиться с ситуацией. Это может включать, например, сохранение открытыми образовательных учреждений.

Как мы уже рассказывали ранее, президент России Владимир Путин признался, что его дочь сделала прививку от COVID-19, не посоветовавшись с ним.

Тем временем, в Украине зафиксировано 1974 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз коронавирусная инфекция поставили в 112 059 случаях.