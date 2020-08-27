Проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выыглядит практически невозможным.

Об этом заявил глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес, передает «Апостроф TV».

«Выборы в ОРДЛО не могут произойти. В данный момент это даже не тема для разговора. В последнее время любой разговор о Донбассе упирается в выборы, словно они способны перевернуть ситуацию. Это очень важная тема, но ей уделяется слишком много времени в последнее время. Выборы не пройдут в этом году, и я думаю, что в следующем они также невозможны. И вряд ли в этом вопросе существует простой ответ», — пояснил Менендес.

Он считает, что Донбассу нужны несколько лет, чтобы там смогли пройти демократические выборы.

«В вопросе выборов я бы не стал зацикливаться на РФ, так как избирательный процесс, в первую очередь, нужен нам. Ведь гибнут наши люди, экономические издержки ложатся на Украину. И Киев больше всех заинтересован в политическом урегулировании конфликта на Донбассе. Если нам нужны выборы, то мы должны подталкивать их, а не другие страны», — заверил политолог.

«Я верю в то, что выборы можно провести двумя этапами. Первый – это получение переходной администрации, чтобы вести переговоры и распределять полномочия. Вторым этапом можно сделать полноценные выборы. Уход России и проведение выборов – это финальная стадия, а перед этим нужно сделать еще ряд шагов, которые приведут к миру. Но нужно понимать, что эти шаги будут болезненными и требовать компромиссов. И политик в Украине, который захочет пойти на эти шаги, столкнется с сильным сопротивлением», — пояснил Менендес.

Как мы уже рассказывали ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 27 июля по 27 августа.

Тем временем, рабочая группа займется изучением соответствия постановления ВРУ о проведении местных выборов на всей территории Украины, за исключением ОРДЛО, Минским договоренностям.