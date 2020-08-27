С начала карантина в марте не было никаких системных изменений ни в здравоохранении, ни в образовании, по этой причине придется вводит тотальный карантин из-за новой волны коронавируса.

Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

«Нужно понимать, для чего ответственные правительства внедряют карантинные мероприятия в своих странах. Для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и подготовиться к самым худшим сценариям», — отметил Александрин.

Он также отметил, что заболеваемость в стране растет с новой силой, это констатируют сами медики. Ситуация, ожидаемо, усугубится осенью, когда дети пойдут в школы.

«Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет. Остается вопрос: а пойдут ли люди на такой карантин? Тем более, что ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию», — сказал Александрин.

Напомним, в Украине 26 августа от COVID-19 умерло рекордное число человек.

Российские ученые из Красногорского завода им. С.А. Зверева представили медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который, по их мнению, способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, который вызывает опасную коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Как сообщалось ранее, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом с 1 сентября усиливают ограничения в «зеленой». Кроме того, с 29 августа до 28 сентября Украина закроет границу на въезд.