Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин угрожает отдать приказ на уничтожение позиций украинских военных, в случае, если ВСУ не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Lenta.

Как заявляет пророссийский боевик, украинские военные якобы ведут инженерные работы по оборудованию своих позиций, нарушая условия перемирия.

«В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений», — заявил Пушилин.

Боевик требует, чтобы акт о «нарушениях» был составлен в СЦКК и утвержден миссией ОБСЕ.

«Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере», — пригрозил главарь «ДНР».

Пушилин пригрозил, что если до 22:00 3 сентября акт не будет предоставлен, то он издаст приказ на уничтожение траншей и укрытий, дооборудованных или вновь созданных после 22 июля.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина на сегодняшний день может решить вопрос Донбасса тремя путями. Но в случае неудачи, провала Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля над регионом.

Тем временем, эксперты уверены, что проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выыглядит практически невозможным.