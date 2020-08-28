Беларусь предупредили об опасности повторения в республике «второй Украины».

С таким заявлением выступил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Об этом Боррель заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

«Беларусь не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать «второй Украиной». Беларусь — это не о геополитике, это о демократии», — предупредил еврочиновник.

Он отметил, что белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе — к России или к Европейскому союзу.

Также в ЕС ожидают, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Таким образом Боррель ответил на вопрос о заявлении президента РФ Владимира Путина о создании резерва работников российских правоохранительных органов для стабилизации ситуации в Беларуси в случае силового сценария развития протестов.

«Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Беларуси — это внутреннее дело Беларуси, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, разведка Украины не исключает возможности возникновения угрозы для нашей страны со стороны Беларуси, в случае усиления протестов в республике.

Тем временем, президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправлены в Беларусь в случае необходимости.