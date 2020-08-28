Иностранным гражданам из стран «зеленой зоны» просят разрешить въезд в Украину.

С таким предложением к Кабмину обратилось государственное агентство развития туризма Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«ГАРТ вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления Кабмина о внесении изменений в постановление №641. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран «зеленой» зоны, прибывающих с туристической целью», – сказано в сообщении.

В агентстве указано, что документ вынесут на рассмотрение правительства на ближайшем заседании.

Напомним, к «зеленой» зоне относятся страны, где количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Как мы уже рассказывали, Украина решила закрыть свои границы для иностранцев на сутки раньше, что защитить людей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.