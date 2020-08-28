Власти Туниса закрыли границы для туристов из Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram-канале.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в «красную зону» эпидопасности.

В связи с этим, украинские туристы уже не могут посещать эту курортную страну до нового решения местной власти.

Напомним, согласно решению Кабинета министров Украины с 00:00 29 августа Украина закрывает государственную границу для иностранных граждан из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Запрет будет действовать месяц.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин временно прекращает работу пропускных пунктов с Крымом до конца августа из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

А также, власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.