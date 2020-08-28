Киев может попасть в сотню лучших городов мира уже через пять лет.

С таким громким заявлением выступил столичный мэр Виталий Кличко в ходе онлайн-конференции «Каким мы видим Киев».

Кличко напомнил, что половина населения Земли живет в мегаполисах.

«Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающих лучшие таланты и самые ресурсы», — сказал Кличко.

В связи с этим, в столице якоб уже шесть лет готовили особый план развития города, который может позволить претендовать на звание одного из лучших городов мира.

«В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход… Начали обновления и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в города. Продолжается обустройство велосипедных дорожек», — отметил он.

Также мэр Киева напомнил, что в конце следующего года должны запустить метро на Виноградарь. В очередной раз киевлянам пообещали начать строительство линии метрополитена на Троещину. Это якобы должно произойти после открытия автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост.

Как мы уже рассказывали ранее, Киев еще на две недели останется в «желтой» зоне в рамках адаптивного карантина.

Напомним, в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности. Вчера было зафиксировано 2438 новых случаев COVID-19. Умерли — 2451 человек (+48 за прошедшие сутки). Второй день подряд в Украине умирает почти 50 человек.