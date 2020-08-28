Президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на введение ответных санкций в отношении ряда соседних стран.

Об этом сообщает БелТА.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

По словам действующего президента Беларуси, он уже дал поручение правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на порты других стран.

Это решение якобы должно существенно ударить по литовской экономике, поскольку «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву», утверждает Лукашенко.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — добавил глава Беларуси.

Как мы уже рассказывали ранее, боевиков с оккупированных территорий Донбаса начали перебрасывать в Беларусь.

А также, президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправлены в Беларусь в случае необходимости.