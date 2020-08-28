Авиакомпания МАУ отменяет и сокращает ряд рейсов, в связи с закрытием границы Украины для въезда иностранцев. Напомним запрет на въезд сроком на месяц, начинает действовать 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на своем сайте.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев — Запорожье (OZH) — Киев;

Киев — Мадрид (MAD) — Киев;

Киев — Барселона (BCN) — Киев;

Киев — Афины (ATH) — Киев (кроме двух рейсов)

Киев — Женева (GVA) — Киев;

Киев — Дели (DEL) — Киев;

Киев — Берлин (TXL) — Киев;

Киев — Кишинев (KIV) — Киев;

Киев — Херсон (KHE) — Киев (с 20 сентября).

На следующих рейсах будет сокращена частотность полетов:

Киев — Одесса (ODS) — Киев;

Киев — Париж (CDG) — Киев;

Киев — Дюссельдорф (DUS) — Киев;

Киев — Брюссель (BRU) — Киев;

Киев — Дубай (DXB) — Киев;

Киев — Стамбул (IST) — Киев;

Киев — Тель-Авив (TLV) — Киев.

Окончательное решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти — Кабмина, Государственной авиационной службы, Госпогранслужбы.

В авиакомпании подчеркнули, что запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан негативно повлияет на авиационную отрасль Украины, которая сейчас экономически ослаблена и находится в критическом состоянии.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 28 августа украинца могут посетить 46 стран. При этом сама Украина уже закрыла свои границы для иностранцев.

Тем временем, в Украине не рассматривают вариант повторного введения жесткого карантина по всей стране.