Авиакомпания МАУ отменяет и сокращает ряд рейсов, в связи с закрытием границы Украины для въезда иностранцев. Напомним запрет на въезд сроком на месяц, начинает действовать 29 августа.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ на своем сайте.
Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:
- Киев — Запорожье (OZH) — Киев;
- Киев — Мадрид (MAD) — Киев;
- Киев — Барселона (BCN) — Киев;
- Киев — Афины (ATH) — Киев (кроме двух рейсов)
- Киев — Женева (GVA) — Киев;
- Киев — Дели (DEL) — Киев;
- Киев — Берлин (TXL) — Киев;
- Киев — Кишинев (KIV) — Киев;
- Киев — Херсон (KHE) — Киев (с 20 сентября).
На следующих рейсах будет сокращена частотность полетов:
- Киев — Одесса (ODS) — Киев;
- Киев — Париж (CDG) — Киев;
- Киев — Дюссельдорф (DUS) — Киев;
- Киев — Брюссель (BRU) — Киев;
- Киев — Дубай (DXB) — Киев;
- Киев — Стамбул (IST) — Киев;
- Киев — Тель-Авив (TLV) — Киев.
Окончательное решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти — Кабмина, Государственной авиационной службы, Госпогранслужбы.
В авиакомпании подчеркнули, что запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан негативно повлияет на авиационную отрасль Украины, которая сейчас экономически ослаблена и находится в критическом состоянии.
Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 28 августа украинца могут посетить 46 стран. При этом сама Украина уже закрыла свои границы для иностранцев.
Тем временем, в Украине не рассматривают вариант повторного введения жесткого карантина по всей стране.