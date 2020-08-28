Больничные койки в украинских больницах могут закончиться уе через месяц, если темпы распространения коронавируса будут держаться на уровне 3 тысячи и более случаев в сутки.

Об этом рассказали источники в правительстве, передает РБК.

В таком случае не исключено, что в Украине может повториться итало-испанский сценарий.

«Если будет 3 тысячи больных в день — через месяц мы заполним больницы», — предупредил источник.

По его словам, в таком случае Украина может пойти по итало-испанскому сценарию развития эпидемии. При этом, ни одна страна в мире не понимает, от чего зависит распространение коронавируса и какие именно меры на это существенно влияют.

«И ВОЗ рекомендует не вводить локдаун. И правительство не собирается погрузить страну в локдаун. Будем стараться регулировать вспышку существующим адаптивным карантином. Локдаун экономика не выдержит», — сказал он.

На сегодняшний день, в Украине заполнено 6 тысяч койко-мест пациентами с коронавирусом либо людьми с подозрением на COVID-19.

Как мы уже рассказывали, вчера было зафиксировано 2438 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране уже 114 497 случаев заболевания. Выздоровели пока только 55 083 человек (+866 за прошедшие сутки).

А в целом COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели уже 24 478 646 человек. 832 144 скончались. Выздоровели пока только 16 009 859 человек.