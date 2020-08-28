На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.

Как пишет Думская, жители одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают, что ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место происшествия экстренно выехали спасатели. Дорогу, которая проходит через Шкодову, перекрыли. Там начали скапливаться фуры.

В районе часа ночи в полиции сообщили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом. Местные жители подозревают, что взрыв мог прогреметь по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказал изданию житель Шкодовой Сергей.

В ГСЧС Одесской области уже сообщили, что ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия. Они подтвердили версию полиции о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода:

«Подразделения автоматически направлялись по повышенному рангу вызова «Пожар №3″. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции. В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 кв.м и в 1:00 объявлен отбой повышенного ранга вызова. В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточиванию подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет».