Национальный банк Украины на 28 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,46 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара поднялся на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 27,4615 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,4279 грн.

Верховная Рада ратифицировала меморандум, который необходим для получения кредита в размере 1,2 миллиарда от Европейского Союза.

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 85,88 миллиарда гривен всего за месяц.

СБУ остановила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry. Согласно предварительным данным, организаторы масштабной аферы присвоили примерно 250 миллионов долларов.