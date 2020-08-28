Боевики «ДНР» ввели смертную казнь. Уже известно о двух смертных приговорах.

Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

На момент публикации доклада «приговоры» оккупационного «суда» еще не были выполнены.

В ООН обеспокоены фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе незаконные вооруженные формирования уже проводили казни.

Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес считает, что проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выглядит практически невозможным.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 27 июля по 27 августа.