Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.

Об этом сообщили в берлинской клинике Сharite, в которую перевезли политика.

Также он все еще подключен к аппарату ИВЛ.

Состояние Навального, на сегодняшний день, оценивается как стабильно тяжелое, но симптомы отравления уменьшаются.

«Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока предсказать нельзя», — сообщили в пресс-службе клиники.

Как мы уже рассказывали ранее, один из разработчиков яда «Новичок», бывший сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии Вил Мирзаянов считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен другим веществом.

А в Кремле отвергают всяческие обвинения в причастности к отравлению главного российского оппозиционера Алексея Навального.