Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, люди испытывают тревогу и страх из-за пандемии. Также это связано с нарушением работы служб по поддержке психического здоровья людей.

Кроме того, генсек назвал причиной негативного влияния глубокое воздействие отсутствия между людьми взаимодействия в связи с карантином.

Гебрейесус напомнил, что в мире с психическими расстройствами разной тяжести проживают около 1 млрд человек, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.

Как сообщалось ранее, COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели уже 24 478 646 человек. 832 144 скончались. Выздоровели пока только 16 009 859 человек.

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности