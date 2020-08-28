Погода в Украине в последние выходные лета порадует украинцев теплом и отсутствием осадков.

Подробный прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко.

Согласно прогнозу, 29 и 30 августа во всех регионах страны ожидаются сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками и умеренная жара.

В субботу днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, в Черниговской и Сумской областях — до +23…+26 градусов Цельсия.

А в воскресенье в Украину вернется настоящая жара — до +29…+33 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечные. В субботу ожидается до +27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние +30 градусов.

В то же время, на выходных активизируется магнитное поле Земли, то есть будут магнитные бури.

Поэтому метеозависимым людям стоит запастись таблетками от головной боли, повышенного артериального давления или напитка-энергетика.

В целом погода будет идеальной для прогулок, загорания, купания и пикников, резюмирует синоптик.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени.

По словам синоптиков, средняя месячная температура ожидается на уровне 14-19 градусов тепла (в горах 11-12°) — это на 1-2° выше средних многолетних значений.