Погода в Украине 28 августа преподнесет сюрприз в виде похолодания.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Практически на всей территории страны сухо, кратковременные дожди ожидаются только на крайнем севере и местами на востоке.

На западе, в центре, на севере и востоке температура воздуха не поднимется выше 21-24 градусов.

На юге и юго-востоке 27-29 градусов.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщали, что погода в Украине в сентябре будет более теплой, чем обычно.

А по информации Gismeteo, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.