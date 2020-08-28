Празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно в связи с распространением COVID-19 в Украине.

Об этом президент Украины владимир Зеленский заявил в ходе презентации Стратегии развития Черкасской области.

«Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно», — сказал Зеленский.

Как известно, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии — брацлавского хасидизма.

В этом году мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Несмотря на запрет, представители еврейской общины заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в 2020 году.

В свою очередь, минздрав Израиля просил хасидов отказаться от этой поездки по той же причине — из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине.

А Офис президента в ответ на это заявил, что в 2020 году наша страна по просьбе правительства Израиля ограничит прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана.

Как мы уже рассказывали, в киевском аэропорту задержали 116 граждан Израиля, которые прибыли в Украину рейсом авиакомпании МАУ.

А также, в ночь на 28 августа в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.