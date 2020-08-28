Удалось установить личности 49 человек, которые могут быть причастны к вооруженному нападению на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы 27 августа.

Подробности на брифинге сообщил замначальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время, четырнадцати фигурантам, уже объявлено о подозрении. В настоящее время готовятся ходатайства об избрании меры пресечения. Среди задержанных есть жители Харькова, Днепра и Полтавы.

Также полиция установила личности еще 35-ти человек, которые могут иметь отношение к нападению.

Правоохранительные органы получили их фамилии, адреса и телефоны. С пятерыми из них проводятся следственные действия.

Задержанным инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) УК Украины.

А начальник главного управления Валерий Сокуренко добавил, что правоохранители изъяли у подохреваемых травматические пистолеты и газовые балончики.

Сокуренко отметил, что столкновение произошло между двумя радикальными силами. При этом он не ответил, есть ли среди нападавших представители «Нацкорпуса».

Как мы уже сообщали, в сети появилось несколько новых видео, на которых зафиксирован момент нападения на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Напомним, в результате стрельбы по микроавтобусу — ранены трое мужчин. Нардеп Илья Кива записал видеообращение и обвинил в нападении членов Нацкорпуса.