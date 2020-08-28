В сети появилось несколько новых видео, на которых зафиксирован момент нападения на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Ролики появились в Telegram-каналах «Харьков 1654» и «PavlovskyNews».

На одном видео видно, как группа людей бежит к автобусу. Парни бьют битами стекла и попытаются поджечь транспортное средство. Слышны выстрелы.

Второе видео демонстрирует момент избиения людей нардепа.

Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия

Видео — Харків Times

Как сообщалось ранее, 27 августа на членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков совершили вооруженное нападение. В результате стрельбы по микроавтобусу были ранены трое мужчин. Нардеп Илья Кива записал видеообращение и обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

В этот же день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападающих задержали в Красноградском районе Харьковской области. А министр иностранных дел Арсен Аваков комментируя чрезвычайное происшествие отметил, что «политики, которые посеяли насилие, – получат по лбу от государства».